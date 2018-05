Expert zapochyboval o dosažení dohody mezi Čínou a USA nevstupovat do obchodní války

„Myslím si, že to prohlášení učinili pro to, aby uklidnili veřejné mínění. Existují velké rozdíly mezi zeměmi, a to nejenom v obchodu… Američané včera fakticky navrhli vyrovnávat obchodní bilanci, ta je ale velmi nerovná, pro Čínu je to velmi nevýhodné. Čína proto udělala pózu, že podmínky přijala, aby se Američané uklidnili, ve skutečnosti je to ale začátek velké a důležité hry, která bude mít velký vliv na ostatní svět," řekl expert.

© AP Photo / Matthias Schrader Německé noviny varovaly Bundeswehr před opakováním plánu Barbarossa

Podle slov Kolotova se situace ve vztazích mezi USA a Čínou vyostřila kvůli tomu, že Američané nemohou vyrovnat obchodní bilanci ekonomickými metodami, proto „musejí tlačit, lámat ruce a vyhrožovat".

„Ať už Čína uzavře jakoukoli dohodu s USA, ať už podepíše jakékoli dokumenty, Američané mohou z těchto dohod vystoupit v jakoukoli chvíli. A situace s Íránem to znovu potvrzuje. Nejsou žádná pravidla, mezinárodní právo nefunguje. V jakoukoli chvíli mohou dělat, co se jim zachce — od zavedení sankcí za vztahy s třetími zeměmi až do bombardování… Situace je nyní, pokud budeme používat slova Lenina, předrevoluční. Aby bylo možné oddálit aktivní, ostrou fázi, Čína něco slíbí, ale spolu s tím začne hledat jiné cesty: nové trhy, přístupy ke zdrojům surovin a tak dále," řekl.