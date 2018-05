Porošenko promluvil o nebezpečí Severního proudu 2 pro Evropu

„Stavba Severního proudu 2 je čistě geopolitický projekt Kremlu, který nemá nic společného s ekonomickými a soukromými zájmy, ale snaží se jen podkopat jednotu Evropy a nakonec ji zničit. To byla vždy ideologie energetické politiky Kremlu," píše ukrajinský lídr.

Výstavba plynovodu podle Porošenka omezuje „agresora", ale jakmile bude Severní proud 2 naplněn ruským plynem, který bude obcházet východní Evropu a Ukrajinu, Kreml začne „ještě tvrdší ofenzívu" na evropské hodnoty.

© Sputnik / Aleksey Druzhinin Putin vyznačil podmínky pro zachování tranzitu plynu přes Ukrajinu

Zároveň je ukrajinský prezident přesvědčen, že přínosy projektu jsou založeny na „prázdných slibech" Moskvy a výstavba plynovodu se v Rusku považuje za pozvání k „normálnímu podnikání".

„Mnoho lidí v Evropě to vidí jako pokus „napravit monstrum". Investice do Severního proudu 2 jsou investicemi do rozpadu Evropy, Evropa má nyní dvě možnosti: podpořit ty, kteří se chtějí spojit s Evropou nebo vytvořit zcela nepotřebný plynovod, který ji propojí se zemí, která ji otevřeně pohrdá," shrnul Porošenko.