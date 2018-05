Bild vyhodnotil puget pro Merkelovou jako „urážku“

Autor článku vyhodnotil setkání dvou lídrů kriticky, přirovnal ho k „diplomatickému duelu". Podle jeho názoru se verbálně jednalo o pracovní návštěvu, ve skutečnosti se ale mělo jednat o „výměnu úderů", která začala hned na prahu rezidence v Soči. Novinář je přesvědčený o tom, že květiny, které Putin daroval kancléřce, nejsou tím, čím se zdají být.

„Vypadají jako projev slušnosti, ve skutečnosti ale je to urážka," stojí v článku. Autor vysvětlil, že čelní politici si mají podávat ruce, ale ne darovat květiny. Myslí si, že květiny byly potřeba pro to, aby Merkelové připomněly, že je žena. To z nějakého důvodu autor považuje za urážku.