Víme, proč lidé hrají hloupé hry na mobilních telefonech

„Abychom dostali správné vysvětlení (našeho chování — red.), je potřeba si vzpomenout, co je pro nás v životě nejvíce důležité. Není to láska, ani přátelství, dokonce to není ani prezident, ač je to divné. Je to dopamin," píše portál.

Dopamin je označován za hormon štěstí. Vzniká v těle vždy, když si mozek myslí, že jsme udělali něco příjemného — najedli jsme se, něco nového zjistili, dosáhli svého cíle, či dostali pochvalu.

„Hlavní funkcí dopaminu je motivace. Tím, že ti dává pocit radosti, tě učí pokračovat v tom, co děláš," říká článek.

Vědci z londýnské kliniky Hammersmith, podle slov autora článku, odhalili, že velká část mobilních a počítačových her jsou jakoby speciálně vytvořené, aby zesilovaly vytváření dopaminu a tím stimulovali závislost na hře.

„Jen samotný mobilní herní průmysl vydělává přibližně 13 miliard dolarů ročně. Celkově je na světě již více než jedna miliarda hráčů, přičemž polovina veškerého zisku přichází jen od 0,15 % hráčů. (…) Těch nejvíce závislých," píše Maximonline.

Portál ke konci jízlivě dodává, že „zaměření her na stimulaci dopaminu v mozku hráčů je pravděpodobně prostě jen náhoda".

Na jakých hrách jste závislí vy? A jste ochotni za virtuální herní úspěchy utrácet reálné peníze? Napište nám do komentářů pod článkem!