Šéf světového hokeje se vyjádřil k řízení zápasů proti reprezentaci Ruska na MS

„Absolutně nesouhlasím s tím, že rozhodčí na MS rozhodovali zápasy špatně. Ano, můžeme se bavit o vyloučení Kaprizova v prodloužení. Když se podíváme na záznam, je to faul, který se má trestat. Ano, lze to chápat různě. Ale vždyť máme jedny pravidla na základní hrací dobu i na prodloužení," oznámil Fasel.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Účastníci juniorského mistrovství světa v hokeji se polekali ruské radiace

Ředitel IIHF připomenul faul na Pavla Dacjuka ve finále Olympijských her 2018. „Vyloučení za nebezpečnou hru vysokou holí proti Dacjukovi bylo také v prodloužení. A bylo to olympijské finále . O všem můžeme diskutovat. Ale rozhodčí zvedl pravici. Bylo to také těžké rozhodnutí," dodal.

Proti rozhodčím se vyjádřil prezident Federace ledního hokeje Ruska Vladislav Treťjak. Podle něj nebylo vyloučení Kirilla Kaprizova odůvodněné.

17. května ruská reprezentace ve čtvrtfinále MS prohrála s Kanadou 4:5 a MS v Dánsku pro ni skončil.