Diplomat okomentoval článek Bildu o Putinově kytici pro Merkelovou

Dříve německý bulvár Bild zveřejnil článek, jehož autor považuje kytici za „jistý signál". Podle novináře mezi vážnými politickými kruhy není obvyklé darování květin na setkání, je přijato si potřást rukama.

„Podle etikety, když se setkáváme se ženou, ať už individuálně nebo v sestavě delegace, dostává květiny. To je natolik základní požadavek, že zpravidla není nikde zdůrazňován, není rozšiřován a fotografie nejsou publikovány. Jedná se samozřejmě o nejjednodušší prvek obecně přijímané etikety a je tak běžný, že se o něm vůbec nehovoří. Proto vzniká iluze, že k tomu dochází jen zřídka. Ne, používá se to poměrně často," řekl Baklanov.

Podle diplomata je taková publikace důkazem neschopnosti novinářů a zvýšeného stupně zlomyslnosti.

„To je neznalost základů diplomatické etikety, je to nekompetentní článek, který opět ukazuje, s kým máme co do činění. Před dvaceti lety by žádný redaktor nevydal takový článek," zdůraznil Baklanov.