„Kdyby Rusko a Čína neměly jaderné zbraně, Američané a jejich spojenci by už dávno zaútočili," vysvětluje autor. Bez jaderných bomb by Indie a Pákistán už dávno jeden druhého zničili a Izrael by bez této zbraně už neexistoval.

V tomto smyslu by měl slogan „jaderné zbraně pro všechny" znít po celém světě, domnívá se autor tohoto materiálu a zdůrazňuje, že války mezi zeměmi by se pak staly méně pravděpodobné.

Dříve představitelka Organizace spojených národů pro odzbrojení Izumi Nakamitsuová uvedla, že hrozba používání jaderných zbraní ve světě roste, zatímco důležité mezinárodní dohody v oblasti kolektivní bezpečnosti jsou ničeny. „Tato hrozba, která se týká celého lidstva, bude aktuální tak dlouho, dokud budou jaderné zbraně v národních arzenálech," řekla.

Nakamitsuová poznamenala, že pokud nebudou pokračovat jednání o kontrole zbraní a o odzbrojení, svět brzy zůstane bez ověřených „omezovačů" na vytvoření a použití jaderných arzenálů.