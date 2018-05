Hamáček se omluvil sousedovi za chování ČT

Během přímého vstupu bez vědomí obyvatelů domu použil štáb budovu jako pozadí, čímž zasvítil muži do okna. Naštvaný soused začal na štáb křičet. Celou scénu odvysílal v neděli večer pořad 168 hodin.

„Slušní lidi by aspoň něco řekli, a ne tady, ty debile, takovýhle ty…" poznamenal soused. „Táhni do prdele! Oni jsou dobytkové a nic jinýho," dodal rozčílený soused. „Serou mě takovýhle hovada,".

„Po zhlédnutí dnešního pořadu ČT 168 hodin bych se chtěl omluvit svému sousedovi za neprofesionální chování České televize . Během přímého vstupu do Událostí komentářů bez jeho vědomí použili jeho dům jako pozadí, což zahrnovalo i narušení jeho soukromí silnými světly. Že ho to rozčílilo, chápu. Vážím si hezkých sousedských vztahů, které na chalupě máme a netaháme do nich politiku. Očekávám, že se mu stejně tak omluví i Česká televize. Chápu, že chybu mohl udělat přítomný štáb ČT, co ale pochopit nedokážu je, proč tyto záběry televize zařadila do vysílání," oznámil Hamáček.