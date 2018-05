Tiskový mluvčí Putina vysvětlil, proč prezident Merkelové daroval kytici

V Rusku je darování květin ženám znakem dobrých způsobů, je to tradice, kterou sledoval ruský prezident Vladimir Putin, když kytici daroval německé kancléřce Angele Merkelové. Uvedl to tiskový mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov.

Dříve německý bulvár Bild zveřejnil článek, jehož autor považuje kytici za „jasný signál". Podle novináře mezi vážnými politickými kruhy není obvyklé darování květin na setkání, je přijato si potřást rukama.

„U nás darování květin ženám absolutně normální, to se týká i kolegyň v práci a protějšků v mezinárodních vztazích. U nás se to považuje za dobré způsoby. Jsou to naše tradice, následujeme je," řekl Peskov novinářům.

И в воздухе так сильно пахнет весной. Путин, Медведев, Меркель встретились в Сочи pic.twitter.com/h82UGA631n — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 мая 2018 г.

​