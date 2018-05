V USA se bojí, že Rusko a Čína oklamou jejich špionské satelity

Námořnictvo Spojených států amerických spustilo výzkumný projekt, aby pochopilo, jak mohou Rusko a Čína zamaskovat své zbraně a skrýt je před americkými průzkumnými drony a satelity, uvádí The National Interest.

Drony rozvědce předávají velký objem informací, včetně fotografií tanků a raketových komplexů. Zanalyzovat takový objem údajů dokáže pouze umělá inteligence, ta se dá ale lehce oklamat. Počítač si může splést třeba uměle maskovaný tank s osobním automobilem. Proto chce americké námořnictvo pochopit, jak lze techniku oklamat, uvádí list.

„Efektivní technologie musí vyvolávat chyby v klasifikaci fotografií, které byly pořízeny z různých úhlů (+/- 45 stupňů) a vzdáleností (od 25 metrů do vesmíru)," uvedli v Námořnictvu USA.

Zatím je výzkum zaměřen pouze na analýzu metod maskování protivníků, nejde o to, co by měl Pentagon skrýt před ruskými a čínskými systémy, uvádí se v článku.