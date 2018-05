„Kalibrovka“. Proč se Rusko vrací do Středozemního moře

Je ale očividné, že s postupem času bude eskadra plnit i další úkoly. Sputnik se pokusil zjistit, které to budou.

„Explozivní" region

Ruští vojáci již dlouho úspěšně používají Kalibry v boji s terorismem. Od roku 2015 zničily nejnovější rakety desítky objektů infrastruktury IS, stovky jednotek obrněné techniky a tisíce teroristů. Tato zbraň se ale nevytvářela pro boj s iregulárními ozbrojenými skupinami.

„Za dob studené války ve Středozemním moři neustále působila pátá operativní eskadra námořnictva sovětského svazu. Z východních oblastí těchto vod mohly americké letadlové lodě útočit na Sovětský svaz přes území Turecka. Ohrožen byl náš jižní „podbřišek". Hlavním úkolem lodí a ponorek bylo nedovolit smyšlenému protivníkovi přejít do útoku a provést to, co naplánovali, v případě ozbrojeného konfliktu. Je očividné, že operativní skupina ruského námořnictva, která provádí bojovou službu ve Středozemním moři od roku 2013, má podobné cíle. A stálá přítomnost lodí s Kalibry v sestavě zvyšuje bojové možnosti eskadry," řekl Sputniku Konstantin Sivkov, doktor vojenských věd.

Operativní skupina ve Středozemním moři používá stejnou taktiku sledování protivníků jako v době Sovětského svazu. Připomeneme, že uprostřed května média publikovala video, jak ruská fregata Jaroslav Mudryj doprovází jadernou letadlovou loď Harry Truman, která plula ve Středozemním moři.

„Dokonce i když začne válka a Američané zničí doprovázející loď, ta stihne velení předat koordináty útočné skupiny s letadlovou lodí. V takovém případě se eskadře budou Kalibry hodit. Na útočnou skupinu zaútočí okřídlenými raketami z hladinových lodí, z atomových ponorek projektu 949, které slouží ve Středozemním moři a dieselových Varšavjanek projektu 636.3. Flotile pomůže i letectvo. Z Hmeimimu budou moci konat útočné letounu Su-34 a Su-24. K nim se připojí dálkové letectvo — Tu-22M3 s raketami. Aby byla zneškodněna letadlová loď, stačí rozbít letovou palubu či zasáhnout ji. (…) Útočná skupina tak přijde o svoji hlavní zbraň," vysvětlil Sivkov.

Operativní skupina ale bude mít co dělat i v mírových časech. Blízký východ je explozivní region. Kalibry zde budou plnit roli mírotvorce a zadržovat agresivní výpady jednotlivých států a organizací.

Bojový rádius

Existuje ještě jedna velmi důležitá věc. Zesílení eskadry je pojistka Černomořské flotily pro případ, že dojde k vyostření situace s NATO. Pokud protivník uzavře Bospor, tak lodě Černomořské flotily nedokážou vyplout z Černého moře. V takové situaci bude moci plnit bojové úkoly eskadra ve Středozemním moři. Ze Středozemního moře je možné Kalibrem dostřelit dál než z Kaspického či Černého moře.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Zdroj: Hlavní město Sýrie je osvobozeno od radikálů

„Dostřel okřídlených střel eskadry je dostatečně velký, aby bylo možné řešit široké spektrum úkolů," řekl Sputniku vojenský expert Alexej Leonkov.

O sestavě útočné skupiny ruského námořnictva je příliš soudit. Do takových uskupení ale obvykle patří ponorky, křižníky, velká protiponorková loď a fregata. Jejich počet se mění v závislosti na situaci v regionu a úkolech. Zesílení eskadry o nosiče raket Kalibr ale umožňuje si domyslet, že v sestavě bude několik lodí třídy „strážní loď" a „korveta", což jsou hlavní nosiče okřídlených střel.

Stálá bojová služba daleko do rodných břehů je i výborný trénink pro posádky. Vždyť ještě poměrně nedávno flotila nevyplouvala na dlouhé bojové úkoly.