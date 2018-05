Které země se zbavují dolaru a proč?

Evropská unie zvažuje provádění plateb v eurech místo dolarech poté, co Washington vyhrožoval zaměřit se na evropské společnosti pracující s Íránem, říkají zprávy.

Toto opatření může pomoci k tomu, aby si EU zachovala jeden z největších světových trhů, který byl otevřen pro obchod po uzavření historické jaderné dohody s Teheránem (5+1) v červnu 2015.

Nápad eliminovat roli dolaru ve světových transakcích není nový. Kromě EU se o tuhle myšlenku pokouší řada dalších států. Televizní společnosti RT hovořila s analytiky o tom, jak reálná je myšlenka opustit dolar.

Ve světle současných událostí je Írán zemí, na kterou je vyvíjen největší tlak, aby opustil dolar. Teherán již částečně upravil své obchodní procedury pro obchodování bez použití americké měny, řekl Alexandre Kateb, prezident Competence Finance SAS.

„Když byl Írán pod sankcemi od roku 2012 do roku 2015, vytvořil nový mechanismus, aby obešel finanční instituce spojené s USA , jako barterový obchod a nahrazení dolaru jinými měnami, například renminbi ve svém bilaterálním obchodu s Čínou, či euro ve svém obchodu s evropskými zeměmi," řekl ekonom.

Současný čínský krok pro obchodování ropy v juanech je chápán jako první krok pro zpochybnění dominance dolaru, řekl Stephen Innes, ředitel FX Trading for OANDA v asijské části Pacifiku. Zdůraznil, že existuje množství bilaterálních obchodních dohod podepsaných asijskými národy v Pacifiku, které se vyřizují v juanech.

Experti mezi sebou souhlasí, že bilaterální a multilaterální smlouvy mezi různými národy by se mohly stát základem pro snížení závislosti na americkém dolaru v mezinárodním obchodu.

„To by záleželo na páce, kterou by použilo Rusko, EU, Velká Británie a Čína. Pravděpodobným scénářem je diverzifikace — bilaterální dohody mezi obchodními partnery, nebo regionální dohody, které by nahrazovaly multilaterální dohody, jež podporují dolarovou dominanci," řekl Ramaa Vasudevan přidružený profesor katedry ekonomiky Státní univerzity Colorada.

Analytici také říkají, že zbavit se amerického dolaru není jednoduchý úkol. Americkému dolaru trvalo téměř století, než zaměnil britskou libru, jež kralovala po devatenácté století a první polovinu dvacátého jako světová rezervní měna.

„Je těžké změnit staré zvyky, jelikož většina světového hedgingu se stále odehrává na amerických burzách jako Nymex či ICE," řekl Innes.

„Americký dolar je stále z mnoha důvodů mezinárodní obchodní a rezervní měna číslo jedna," prohlásil Kateb. „Celý současný finanční systém je v současné době vytvořen okolo Spojených států a okolo centrální úlohy dolaru."

Experti nicméně poznamenali, že mezinárodní systém se bude dramaticky měnit. Rychlý rozvoj blockchainových technologií a virtuálních měn podle informací urychlí proces změny.

„Nakonec, evoluce globálních financí bude spojena s evolucí globální rovnováhy sil," myslí si ekonom. „To neproběhne přes noc. Bude to potřebovat čas a o mnoho více krizí a změn v rovnováze. Nikdo ve skutečnosti neví, jak bude nový systém vypadat."