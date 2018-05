Japonsko do Tichého oceánu vypustí milion tun radioaktivní vody, píšou média

Provozovatel jaderné elektrárny Fukušima Tokyo Electric Power Company (Tepco) může do roku 2020 do oceánu vypustit téměř 1,5 milionu tun radioaktivní vody, píše Daily Mail. Japonští vědci poznamenávají, že většina vody, která bude do té doby uložena ve speciálních nádržích, bude zpracována chemikáliemi a vyčištěna od radioaktivních částic.

Podle mezinárodního posudku odborníků se každý den k odstranění důsledků tragédie v jaderné elektrárně Fukušima čerpá až 160 tun vody. Obrovské pumpy pumpují vodu do nádrží, kde kapalina kontaminovaná radioaktivními částicemi čeká na vyčištění.

Přitom oficiální představitelé Tepco prohlašují, že nebude možné nekonečně rozšiřovat místo pro nové nádrže a dříve nebo později většinu vody, částečně vyčištěné, ale stále nasycené radioaktivními částicemi, bude nutné vypustit do oceánu.