Americký expert: Rusko nepoužívá proti střední Evropě tanky, ale korupci

Podle amerického experta se střední Evropa nemusí v současnosti bát ruských tanků, měla by si však dát pozor na korupci, kterou se Moskva snaží do světa rozšířit. Dělá to dnes tak, jako v minulosti šířila komunismus. Uvádí to Brian Whitmore z Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA), ještě nedávno pracoval také jako novinář v Praze pro Rádio Svobodná Evropa.

Zatímco na Ukrajině Rusko bojuje se skutečnými zbraněmi, státy V4 podle Whitmora stojí v první linii takzvané nekinetické války, ve které Moskvy využívá jiné než vojenské prostředky.

„Myslím tím válku, ve které se proti nám a našim institucím nepoužívá vojenská síla. Snaží se podkopat naše instituce. A to, co dělají ve střední Evropě, v zemích V4, je to samé, co dělají v celé Evropě a USA. A to nejen pomocí informační války… ale všemi druhy zbraní, například využití korupce jako zbraně," uvedl Whitmore v rozhovoru pro TASR.

Whitmore právě v korupci vidí jakýsi nový komunismus, který podle něj představuje velkou hrozbu, a měli bychom si na něj dát pozor.

Moskva podle něj chce do světa vyvážet kleptokratický a zkorumpovaný režim Vladimira Putin a právě střední Evropa stojí v první linii. Protože Rusko toto území moc dobře zná z minulosti a stále tu má svoje struktury, které jsou nyní aktivní v podnikatelském prostoru, kde dokážou být dost silní.

„Do Bratislavy ruské tanky nepřijedou, politici by jim však mohli Bratislavu prodat," řekl Whitmore. Dodal, že v první linii jsou i pobaltské státy, které jsou však ostražitější.

„Berte to jako radu od přítele, středoevropské státy a státy V4 se od třech pobaltských států mají ještě co učit. Nedá se říci, že by tam nebyla žádná korupce, ale je jí tam mnohem méně než tady. Právě proto jsou tyto státy mnohem odolnější. Nehledě na to, že jsou k Rusku mnohem blíže, jsou však méně přístupné jeho vlivu, jsou odolné a dbají na to, aby stejné byly i jejich instituce," pokračoval Whitmore.

Whitmore se vyjádřil i ke kauze Jána Kuciaka, když vyzdvihl slovenskou společnost.

„Došlo u vás k tragické vraždě novináře a jeho snoubenky. To je něco, k čemu v Rusku dochází neustále. A podle mě lidé na nějaké i nevědomé úrovni pochopili, že to není typ státu, ve kterém by chtěli žít, že stále chtějí být Evropané. A Slováci se k této věci jasně a hlasitě vyjádřili," konstatoval.