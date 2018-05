Na Ukrajině přiznali, že se Krymu daří lépe, když je součástí Ruska

Podle jeho slov stavba Krymského mostu přes Kerčský průliv značně zvýší blahobyt krymských občanů. Přitom bývalý ministr podotkl, že Moskva vědomě investovala do tohoto projektu hodně peněz.

„Věřím činům, nevěřím emocím a křikům: „Odsuzujeme Krymský most, rozpadne se!" Jsem Ukrajinec a podporuji ukrajinské zájmy. Ale logika je velmi jednoduchá," řekl bývalý ukrajinský ministr dopravy.

Jak řekl Červoněnko, dnes na Krymu probíhají rozsáhlé práce na rozvoji infrastruktury a zlepšení úrovně života obyvatelstva. Také se zmínil o stavbách tepelných elektráren a rozšíření systémů zásobování vodou.

„Letiště je fantastické, asi 200 těžkých letadel denně odlétá a přilétá, cesty jsou lepší. To znamená, že dělají to, co jsme měli dělat my," zdůraznil Červoněnko.