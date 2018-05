Vědci zjistili, proč je ponocování nebezpečné pro naše zdraví

Jen pár nocí ponocování může rozhodit vnitřní hodiny více než 100 různých bílkovin, včetně spojení, které ovlivňují výměnu látek a obsah cukru v krvi. K tomuto závěru dospěli vědci z University of Boulder v Coloradu. Jejich práce byla zveřejněna v časopise PNAS.

Experimentu se zúčastnilo 6 zdravých mužů ve věku do 30 let. Šest dní strávili pod dohledem lékařů. Zaznamenávali jejich aktivitu, stravu, spánek a příjem světla. První dva dny účastníci žili podle obvyklého rozvrhu, poté byli postupně převedeni do opačného režimu. Aktivita a výživa v noci a pak osm hodin spánku během dne.

Každé čtyři hodiny odborníci brali mužům krev. Zařízení vyvinuté na univerzitě v Boulderu jim umožnilo zjistit „rozvrh" práce více než tisíců bílkovin. Ukázalo se, že změna denní rutiny vedla k deformacím ve 129 spojeních.

Mezi ně patří například glukagon, který podporuje játra, aby posílaly více cukru do krevního oběhu. Studie ukázala, že během ponocování dosahuje tento proces maximální aktivity, což umožnilo vysvětlit, proč pracovníci v nočních směnách mají v průměru větší pravděpodobnost onemocnění cukrovkou, než lidé, kteří pracují ve standardním režimu.

„To svědčí o tom, že pár nocí práce jsou schopné rychle změnit fyziologii člověka a dlouhodobě to může způsobit vážné škody na zdraví" řekl Kenneth Wright, ředitel Laboratoře chronobiologie a výzkumu spánku na univerzitě v Boulderu.