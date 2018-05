V Dánsku byly nalezeny stovky lidských kostí

Archeologové z Aarhuské univerzity našli v rašelinných sedimentech 2 095 kostí, které patří lidem z 1. století našeho letopočtu. Jedná se o příslušníky germánského kmene, kteří zahynuli v boji proti nepříteli, o jehož původu nic nevíme. Oznámil to web Science Alert.

© Sputnik / Maria Vashuk Archeologové objevili v Peru hromadný hrob dětí, které přinesli jako oběti prováděli vykopávky v oblasti o rozloze 75 hektarů v letech 2009 až 2014. Našli ostatky přinejmenším 82 bojovníků. Nicméně vědci se domnívají, že to byli příslušníci armády o velikosti přinejmenším 380 mužů. Převyšuje to počet obyvatel tehdejších vesnic. To znamená, že bojovníci nejspíš přišli z různých osad.

Jak uvádí portál, vědci objevili na kostech smrtelná zranění, která utrpěli bojovníci nejspíše během bitvy. Hypotézu o válečném střetu dokazuje i radiokarbonová metoda datování, podle níž všichni lidé zahynuli téměř současně. V okolí byly nalezeny i zbytky zbraní — meče, kopí, štíty a oštěpy.

© Sputnik / Maria Vashuk Archeologové objevili v Peru hromadný hrob dětí, které přinesli jako oběti

Archeologové se domnívají, že válečníci nezemřeli na místě vykopávek, ale byli sem přeneseni, až když byli v pokročilém stádiu rozkladu. Svědčí o tom rýhy po zvířecích zubech a různé kosti, které ležely v nepřirozené poloze (například v jednom případě byly kyčelní kosti nabodnuty na topůrko sekery). Vědci ani nenašli žádnou lebku, která by byla celá, což znamená, že byly cíleně rozbíjeny po jejich smrti.

Kromě toho většina ostatků patří pouze velmi mladým mužům. To svědčí o pečlivém výběru kostí, které byly přesunuty na toto místo. To vše vypovídá o rituálním zacházení s padlými bojovníky, domnívají se archeologové.