Média odhalila plán Pentagonu na boj s raketovými zařízeními nepřítele

Pentagon zkoumá možnost vyřazení z provozu nepřátelských raketových zařízení pomocí kybernetických útoků ještě před odpálením raket. Oznámil to portál The Daily Beast s odvoláním na vnitřní dokument obranného rezortu.

O vývoji neútočné obranné iniciativy bylo informováno už před několika lety.

© Sputnik / Iliya Pitalev Severokorejští hackeři uloupili vojenské plány USA a Jižní Koreje, tvrdí poslanec

Podobnou instrukci obsahují loňská služební doporučení Pentagonu . Memorandum nebylo zatajováno.

V dokumentu se praví, že podobné opatření bude odůvodněné v případě, kdy bude raketový útok nevyhnutelný. Co je to nevyhnutelný útok a kdo ho může podniknout, autoři neuvádějí.

Experti dotázaní portálem The Daily Beast jsou toho názoru, že cílem kybernetických útoků se může stát především Severní Korea. V květnu 2017 list The New York Times oznámil, že administrativa Baracka Obamy se pokoušela zmařit zkoušky balistických raket v KLDR za pomoci hackerů.