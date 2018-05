Nový výzkum zpochybnil teorii evoluce živočichů

Poslední vědecký výzkum zpochybňuje doposud přijímané teorie, které vysvětlují kambrickou explozi, kdy před 550 až 540 miliony let došlo k náhlému růstu rozmanitosti a komplexnosti živočichů.

Po dobu stovek milionů let měl první život na Zemi podobu relativně jednoduchých organismů. Otázkou však zůstává, co se stalo před 550 miliony let, kdy došlo k tzv. kambrické explozi. Z tohoto období pocházejí členovci, kteří dnes představují 80 % živoucích živočišných druhů.

Vědci z Oxfordské univerzity a Univerzity v Lausanne provedli nejkomplexnější analýzu fosilií z období kambria. Jejich výsledky, které byly uveřejněny v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, ukazují, že „exploze" byla ve skutečnosti mnohem pozvolnějším procesem „diverzifikace" členovců.

Tyto závěry zpochybňují dvě další konkurující hypotézy, které se snaží vysvětlit načasování kambrické exploze.

„První (hypotéza) říká, že se jednalo o náhlou geologickou událost, kdy se tyto živočišné skupiny před asi 540 miliony let vyvíjely v průběhu několika milionů let," vysvětluje časopisu Newsweek spoluautorka článku, doktorandka katedry zoologie v Oxfordu Harriet Drageová. „Druhá (hypotéza) říká, že se vůbec nejednalo o explozi, ale že se tito živočichové vyvinuli mnohem dříve, asi před 650 až 660 miliony let, ale nedochovali se ve formě fosilii," říká vědkyně.

Nový výzkum však nasvědčuje tomu, že kambrická exploze trvala ve skutečnosti mnohem déle, kolem 40 milionů let, zatímco členovci nevznikli dříve než před 550 miliony let.

„To znamená, že nepotřebujeme záznam fosilních nálezů, které se datují do období před kambriem (650 až 600 milionů let zpátky) ani jejich vývoj nebyl náhlý," vysvětluje Drageová.

Z toho plyne, že fosilie v období kambria a před ním se zachovávají naprosto stejným způsobem. Díky tomuto výzkumu mnohem lépe porozumíme vývoji stavby těla členovců, ekosystému Země a evolučním procesům, které stojí za vznikem savců, píše Newsweek.