Krymský most patří Ukrajině. S takovým prohlášením poslanec Nejvyšší rady Nestor Šufrič vystoupil na televizní stanici 112 Ukrajina.

„Podle mého názoru, jako občana Ukrajiny, je Krym náš, ukrajinský. V důsledku toho jsou všechny infrastruktury vybudované na území Krymu také ukrajinské. Ukončil bych diskusi — pokud Krym je náš, je náš i Krymský most. A díky Bohu, že je," řekl.

22. května zástupce Nejvyšší rady Igor Mosijčuk řekl, že plánuje zničení most přes Kerčský průliv. Podle něj je Krymský most nepřátelskou infrastrukturou, která spojuje okupované území s pevninskou částí agresivní země. Samozřejmě při osvobození Krymu pro další přerušení režimu okupace — je to strategický objekt.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv V Kyjevě uznali, že s plánem zničení Krymského mostu to nebude tak jednoduché

Doprava přes Kerčský průliv byla otevřena 15. května 2018. Most spojující Taman a Kerč se stal nejdelším v Rusku, 19 kilometrů. Jeho stavba stála 228 miliard rublů.

Krym se stal ruským regionem po referendu z března 2014, v němž se vyslovilo 96,77 % voličů Republiky Krym a 95,6 % obyvatel Sevastopolu pro zapojení do složení Ruské federace. Krymské úřady uspořádaly toto referendum po státním převratu v Kyjevě. Ukrajina pokládá i nadále Krym za své území.