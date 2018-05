Evropští zákonodárci se zeptali Marka Zuckerberga, proč by neměli rozdělit Facebook

Členové Evropského parlamentu se v úterý zeptali Marka Zuckerberga, není-li Facebook monopolem, který by měl být potenciálně rozdělen.

Členové Evropského parlamentu se v úterý zeptali Marka Zuckerberga, není-li Facebook monopolem, který by měl být potenciálně rozdělen. Jejich otázka se stala ozvěnou obav vyjádřených ve Spojených státech. Na konferenci se Zuckerbergem se německý europoslanec Manfred Weber zeptal, zda generální ředitel společnosti Facebook může nazvat alespoň jedinou evropskou společnost, která by se svým rozsahem rovnala Facebooku, který zahrnuje aplikace jako WhatsApp a Instagram. „Myslím, že je čas diskutovat o rozdělení monopolu Facebooku, protože v rukách jediného člověka je soustředěna příliš velká moc," řekl Weber. „Takže se vás prostě zeptám, je to moje závěrečná otázka. Můžete mě přesvědčit, abych Facebook nerozdělil?"

Stejné obavy sdílí také belgicky europoslanec Guy Verhofstadt. „Nemůžeme ho přesvědčit, protože celá tato situace je opravdový nesmysl," pronesl Verhofstadt. „Uvedl jste příklad Twitteru, myslím, že i Googlu, ale to je přece vaše konkurence. Vaše výmluvy jsou stejně směšné, jako kdyby někdo, kdo má monopol na výrobu automobilů, řekl: ‚Podívejte, mám monopol na výrobu aut, ale není to žádný problém. Zbývají vám letadla, vlaky, nebo se dokonce můžete projet na kole!‘". Europoslanec se také zeptal, zda Facebook bude spolupracovat s evropskými protikartelovými úřady, aby bylo zjištěno, zda je společnost Zuckerberga skutečně monopolní, a pokud ano, zda Facebook souhlasí s tím, že WhatsApp nebo Messenger by měly být odděleny.

Formát konference umožnil Zuckerbergovi jen částečně odpovídat na otázky až na konci zasedání, a proto na kritiku Verhofstadta radši ani neodpověděl. Místo toho začal široce popisovat vizi Facebooku ohledně toho, jak má opravdová „konkurence" vypadat. „Existujeme ve vysoce konkurenčním prostředí, kde lidé používají různé prostředky pro komunikaci," řekl Zuckerberg. „Z mého pohledu mohu naopak říci, že každý den na trh komunikací přichází nový hráči." Také uvedl, že společnost Facebook nemá monopol na reklamu, protože ovládala pouze 6 procent světového trhu s reklamami (pozn. je třeba poznamenat, že je to stále obrovské číslo). A tvrdil, že společnost Facebook naopak propaguje konkurenci tím, že usnadňuje malým firmám možnost oslovovat větší publikum — což ve své zásadě nesouvisí s hlavní otázkou zasedání, zda je samotná společnost Facebooku monopolem.

Jak Weber poznamenal, otázky ohledně monopolu se objevovaly i v předchozích Zuckerbergových kongresových slyšeních. Koalice aktivistů právě zahájila kampaň Svoboda od Facebooku, která vyzývá Federální obchodní komisi USA, aby rozdělila Facebook, WhatsApp, Instagram a Facebook Messenger. Zatímco mnozí lidé odešli z úterní schůzky se svými otázkami bez odpovědi, problém monopolu zůstal na svém místě.