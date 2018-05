10 vědeckých teorií, které lidstvu přinesly spoustu zla

Je zde shromážděno 10 vědeckých teorií, které dokazují, kolik lidí se může mýlit. Chyby minulosti je třeba si pamatovat, aby nebyly v budoucnu opakovány.

1. Vědecký rasismus

Hlavní myšlenka: některé rasy jsou lepší než jiné.

Tato teorie se objevila v době otrokářství, aby existovalo vědecké vysvětlení toho, proč by se někteří lidé měli podřizovat jiným.

V devatenáctém století francouzský spisovatel a sociolog Arthur de Gobineau ve svých dílech o rasové nerovnosti jmenoval árijskou rasu za nejvyšší, protože prý jsou ve fyzické síle, inteligenci, kráse a vytrvalosti lepší než ostatní. Tuto teorii vyvinul německý antropolog Hans Günther. Nacistická politika „rasové hygieny" začala účelně diskriminovat a následně ničit podřadné lidi, zejména Židy. Odhady počtu obětí se pohybují od 4 až 8 milionů lidí.

Moderní věda v žádném případě nespojuje duševní schopnosti člověka s barvou jeho pokožky a původem.

2. Eugenika

Hlavní myšlenka: člověk může být vylepšen pomoci selekce.

Autor myšlenky zlepšení genetického fondu a rozvíjení kvalit, které jsou pro společnost cenné, byl anglický vědec Francis Galton. Ale nastává tady otázka, jaké vlastnosti jsou považovány za cenné? Nezůstane v procesu chovu mimo palubu člověk s vysokým tvůrčím potenciálem, ale se vrozenými fyzickými vadami? A přitom se mnoho příznaků, například alkoholismus, projevuje pod vlivem vnějšího prostředí, v němž člověk roste.

V nacistickém Německu byla vyvíjena negativní eugenika s cílem zastavení šíření lidí, kteří jsou z různých důvodů považováni za nižší. Programy nucené sterilizace lidí existovaly také ve skandinávských zemích, USA, Dánsku, Švýcarsku, Anglii a Japonsku.

S rozvojem klonování a objevem možnosti provádění změn v lidské DNA je otázka o etice takových pokusů opět důležitá a způsobuje hodně debat a diskusí. Například na Islandu všechny těhotné ženy, u jejichž dětí byl během ultrazvuku objeven Downův syndrom, jdou na interrupci. Je to správné?

3. Telegonie

Hlavní myšlenka: dítě bude podobné prvnímu partnerovi ženy.

Tato teorie byla populární mezi zástupci náboženské a filozofické koncepce kreacionismu, kteří se snažili dokázat, že žena před svatbou musí bezpodmínečně zůstat čistá a neposkvrněná. Podle jejich názoru intimní blízkost s jakýmkoliv mužem, zvláště s prvním, ovlivňuje vzhled a znakové rysy budoucích dětí.

Ideu telegonie použili nacisté, kteří věřili, že po vztahu s neárijským mužem Němky už nedokážou porodit „čisté" dítě.

S objevem genetiky však tato teorie není kritizována.

4. Teorie ploché Země v centru galaxie

Hlavní myšlenka: plochá Země v centru světa.

Modelu sluneční soustavy se zemí v centru lidé věřili po mnoho staletí. Díky Mikuláši Koperníkovi začala tato iluze postupně mizet. Věřili také, že země byla plochá. Navzdory tomu, že tato teorie byla dávno vyvrácena, stále existuje hodně lidí, kteří ji považují za pravdivou.

Ve středověku lidé, kteří neuznávali teorii ploché Země, čímž zároveň nevěřili v božskou povahu všeho, byli posíláni do ohně.

5. Teorie efektivní komunikace Dale Carnegie

Hlavní myšlenka: odmítnutí vlastního já a povinný úsměv na tváři.

Ve svých knihách Dale Carnegie často přivolává, aby člověk zapomněl na vlastní já a odmítl svůj názor, aby se zalíbil partnerovi a zpříjemnil komunikaci. Ale člověk, který neustále předstírá, bude vždycky trpět stresem a pocity deprese, dříve či později to bude mít za následek psychosomatické poruchy. Takováto hra pro veřejnost může pomoci v dosažení některých cílů, ale rozhodně neudělá člověka šťastnější.

Carnegie lidem radí, aby se neustále usmívali. Ano, tato rada se dobře hodí extrovertům, ale pro introverty to určitě nebude fungovat.

6. Homeopatie

Hlavní myšlenka: léčit podobné podobným, jen v minimální koncentraci.

Pro léčení onemocnění se podle homeopatie používá malá dávka léku, který ve velkých dávkách způsobuje toto onemocnění zdravé osoby. Takže homeopatický lék je zředěný jed. Někdy je tak silný, že se změní na obyčejnou vodu. Klinické testy takových léků potvrdily, že velmi často neexistuje rozdíl mezi jejich působením a účinkem placeba.

Vědci a vědečtí pracovníci považují homeopatii za jednu z největších podvodů naší doby, ale miliony lidí po celém světě pravidelně používají homeopatické léky.

7. Fokální sepse

Hlavní myšlenka: při zánětlivém procesu jsou toxiny vylučovány do krve, která tráví tělo, takže je raději odstraněn nemocný orgán.

Teorie fokální sepse se stala populární v 19. století a přivedla k obrovskému počtu nepotřebných operací. Lékaři věřili, že škodlivé bakterie v těle mohou způsobit mnoho nemocí a dokonce psychóz. V důsledku toho byla populární praxe odstranění potenciálně nebezpečných orgánů, například apendixu.

Moderní výzkum tuto teorii vyvrací. Takové operace jenom škodily pacientům. Ve většině případů pacientům mohly pomoct tradiční způsoby léčby.

8. Pouštění žilou je způsob léčby všech nemocí

Hlavní myšlenka: všechny nemoci jsou z přebytku krve.

© REUTERS / China Daily Lékaři zjistili, jak se dá maximálně prodloužit život srdce

Hippokrates byl zakladatelem teorie čtyř tekutin, podle které musí zdravý organismus obsahovat v rovnováze krev, hlen, žlutou a černou žluť. Věřilo se, že se všechny choroby objevují kvůli porušení této rovnováhy, zejména z příliš velkého obsahu krve. Při pouštění krve při otevření cév nebo pomocí pijavice se pacient zbaví špatné krve.

Z moderního hlediska je nebezpečí této metody jasné: otrava krve špinavými nástroji, zasažení krve nebezpečnými infekcemi a oslabení těla. Existovala i nebezpečí poškození tepen a způsobení silného krvácení.

Tato metoda léčby je populární již téměř dva tisíce let a je stále praktikována, zejména v asijských zemích se mnoho onemocnění léčí pouštěním žilou.

9. Frenologie

Hlavní myšlenka: charakter člověka záleží na tvaru lebky

Rakouský lékař a anatomista Franz Josef Gall věřil, že myšlenky, emoce a duševní vlastnosti člověka ovlivňuje tvar jeho lebky, protože jsou v hemisférách mozku. Maloval frenologické mapy, kde každá zóna byla zodpovědná za určitou charakterovou vlastnost. Vypouklost na lebce v tomto místě znamenala, že tato vlastnost byla u člověka vyvinuta a jamka znamenala opak.

S vývojem neurofyziologie se ukázalo, že tvar jeho lebky a velikost mozku neovlivňují charakter člověka a fyziognomie byla prohlášena za pseudovědu.

10. Teorie světového spiknutí

Hlavní myšlenka: celý svět řídí malá skupina lidí (možná to nejsou lidé).

Tato teorie připisuje jen některým lidem plnou kontrolu nad všemi zdroji a politickými procesy na planetě. Podle této teorie nelze nikomu uvěřit: ani učitelům, ani vědeckým výzkumům, ani radám lékařů, ani sobě.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump prohlásil, že ani špión v jeho štábu nenašel spiknutí s Ruskem

Světovým spiknutím je vysvětlena evoluční teorie Darwina, zkoumání vesmíru a to, že vědci stále nemohou vytvořit vakcínu proti rakovině. Vědec a matematik David Grimes odvodil vzorec, který dokazuje, že světové spiknutí není možné, protože by bylo již dávno objeveno. Podle jeho výpočtů by inscenace přistání na Měsíci mohlo být tajemstvím pouze 3,7 let a spiknutí proti vytvoření vakcíny proti rakovině by bylo tajemstvím jen 3,2 let.