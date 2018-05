Zelená ruka novorozeněte ze 12.-16. století vylekala archeology

Během vykopávek na hřbitově na jihu Maďarska objevili archeologové zvláštní pohřebiště z 12.—16. století. Zajímavá je ta skutečnost, že mezi 500 hroby pouze v jednom našli vědci kostru se zelenou rukou, píše New York Times.

Zelené kostry už nejsou pro archeology novinkou: mrtví byli velmi často pohřbíváni společně s pohřebním inventářem, například kovovými předměty nebo měděnými a bronzovými ozdobami, které se časem okysličovaly, získávaly nazelenalou barvu a obarvovaly i kosti.

Ale tentokrát pouze u jednoho člověka na celém hřbitově byla taková zvláštnost, a to ne na celé kostře, ale pouze na ruce a na několika obratlích a stehně.

„Nález byl natolik neobvyklý, že začínáte pochybovat o střízlivosti svého rozumu," řekl autor výzkumu doktor Balázs.

Archeologové provedli rozbor, který potvrdil velký obsah mědi v kostech ruky, což není charakteristické pro jednu mumii. Množství mědi několikanásobně překračovalo průměrné hodnoty, a to i přesto, že se měď nacházela pouze v ruce, uvedli vědci.

Při průzkumu hrobu archeologové našli předměty — hliněný střep a starou, časem zezelenalou minci. Jediným vysvětlením zelené ruky může být to, že mrtvému ji položili do ruky jako dar a časem se mince okysličila a měď pronikla do měkkých tkání.

Následkem toho se ruka mumifikovala a měkké tkáně se nerozpadly. S takovým případem se vědci setkali poprvé.

Další výzkumy ukázaly, že bylo nejspíš pohřbeno dítě, neboť rozměry kostí byly malé: délka kostry pouhých 33 centimetrů a váha necelý kilogram. Dítě se narodilo mrtvé nebo nedonošené a zemřelo ihned po narození.

Archeologové došli k závěru, že před pohřbením někdo položil do dětské ruky minci. Lidé dříve věřili, že malý dar mýtickému dopravci pomůže dítěti dostat se do jiného světa.