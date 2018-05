Příběh Eli Cohena, izraelského špióna superhrdiny, který se málem stal prezidentem Sýrie

Raná léta

Eli Cohen se narodil 6. prosince 1924 ve středomořském pobřežním městě Alexandrie v Egyptě. Základní vzdělání získal ve škole místní židovské komunity, přesto sám sebe Eli považoval za patriota Egypta, země, v níž se narodil. Po dokončení studia šel Cohen na univerzitu v Alexandrii, kde studoval elektrotechniku. Během učení v Egyptu mladík organizoval studentské protesty proti egyptské okupaci Britů. Poté pod vlivem hlavního rabína města Alexandrie se Cohen zúčastnil sionistického hnutí, a když Izrael prohlásil nezávislost v roce 1949, jeho rodina se hned přestěhovala do nově vytvořené země.

Albert Abraham Cohen Eli Cohen se



Eli ale zůstal v Egyptě, aby dokončil studium a také proto, aby jako dobrovolník pomáhal místním Židům s repatriací do Izraele.

V roce 1954 se Cohenova rodina dozvěděla, že Eli byl zatčen egyptskými úřady a obviněn za účast v teroristické buňce. Zatímco jiní obžalovaní byli uvězněni nebo popraveni, Elimu se podařilo uniknout trestu kvůli nedostatku důkazů. Brzy po vypuknutí Suezské krize v říjnu 1956 byl Eli deportován do Izraele spolu s tisíci dalšími egyptskými Židy.

Cesta ke špiónské kariéře

Cohen dorazil do Izraele 8. února 1957. O pět dní později se o něho zajímala izraelská armáda, která ho požádala o napsání životopisu. Cohen popsal svůj život v Egyptě na osmi stránkách textu. Eli mimo jiné uvedl, že mluví arabsky, francouzsky, anglicky, italsky a hebrejsky a také to, že zná i různé arabské dialekty: egyptské, syrské a libanonské.

Izrael považoval sjednocení Egypta a Sýrie do Spojené Arabské republiky v roce 1958 za vážnou hrozbu. Zpravodajské služby mladého státu urgentně potřebovaly specialistu, který by mohl provádět špionáž za liniemi nepřítele a předávat informace o možném útoku.

© AFP 2018 / Raqqa Media Center (RMC) Sýrie obvinila USA ze záměrného bombardování ropných ložisek

Albert Abraham Cohen Eli Cohen s Aminem Hafizem

Počátkem roku 1961 byl Eli poslán do Argentiny, aby tam předstíral bohatého syrského obchodníka. Špión obdržel novou identitu a doklady na jméno Kamela Amin Thaabet'a. Podle legendy se stal mužem ze Sýrie, který po svých argentinských židovských příbuzných zdědil obchod s textilem v Buenos Aires.

Misí špióna bylo proniknout do vlídné arabské diaspory Buenos Aires. S ohledem na tento cíl se Cohen stal pravidelným účastníkem různých akcí, které hostovala komunita. Aby na sebe upozornil více lidí z diaspory, Cohen začal nosit nejluxusnější oblečení a utrácet ohromné množství peněz. Podle Steinera Eliho úsilí mělo znatelný úspěch a umožnilo se mu dostat k elitě argentinské syrské diaspory a tím samým obdržet důležité kontakty v Sýrii.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Zdroj: Hlavní město Sýrie je osvobozeno od radikálů

Při přípravě na „návrat domů" do Sýrie Cohen tajně přijede do Izraele přes Curych, aby se tam setkal se svou rodinou. Kromě toho potřeboval získat více informací o životě v Sýrii, kam bude brzy zaslán izraelskou rozvědkou. Eli byl přepraven do Sýrie a usadil se v hlavním městě Damašku v roce 1962 a ihned využil své kontakty, které obdržel v Argentině. Především se jednalo o komunikaci s generálem Aminem Hafizem, budoucím prezidentem Sýrie. Hafiz si myslel, že Cohen neboli Kamel Amin Thaabet byl dobře vzdělaným mužem, patriotem své země, dobrým hostitelem a úspěšným podnikatelem, který byl ochoten investovat do Sýrie.

Bratr Eli Cohena Albert ukázal Sputniku protokol o svědectví jeho bratra v soudu, který byl sepsán hned po jeho zajetí. Dokument svědčí o tom, že izraelský agent pronikl do nejvyšších kruhů syrské politiky. Zvláště cenné byly informace, které získal o vojenské spolupráci Sýrie s Irákem, tajné zprávy o zásobování sovětských zbraní Damaškem a také informace o dislokaci syrských ozbrojených sil, včetně dělostřelectva a opevnění na Golanských výšinách. Cohen také odhalil plány Sýrie odklonit tok řeky Jordán, aby tím zbavil Izrael jednoho z hlavních zdrojů sladké vody. Kromě těchto údajů špión pravidelně odesílal fotografie, vojenské mapy a další dokumenty velkého strategického významu pro agenturu v Tel Avivu. V izraelské a západní historiografii se často říká, že Cohen měl velkou šanci stát se náměstkem ministra obrany Sýrie a že byl dokonce zvažován jako možný budoucí prezident.

Odhalení a poprava

Cohen byl zadržen syrskou tajnou službou ve svém bytě v lednu 1965, o měsíc později byl špion odsouzen k trestu smrti. Byl oběšen 18. května 1965 na náměstí v Damašku a jeho tělo tam zůstalo viset šest hodin.

I po půlce století je příběh odhalení Eliho Cohena pokryt tajemstvím. Bratr Albert nám pověděl o třech verzích, které jsou nejvíce důvěryhodné.

Podle první verze, která patří prezidentu Aminu Hafizu byl Cohen odhalen po dlouhém vyšetřování, které bylo iniciováno ambasádou Indie. Ti si stěžovali na stálé rušení v rádiové komunikaci s Dillí. Pátrání s použitím pokročilého sovětského rádiového zařízení umožnilo přistihnout Cohena při činu, když posílal informace rádiem ze svého bytu v Damašku.

Egyptská zpravodajská služba naopak tvrdí, že Cohen byl poprvé spatřen na fotografii setkání syrského a egyptského generálního štábu na Golanských výšinách, přičemž egyptská strana ho první identifikovala jako izraelského špióna.

© AFP 2018 / Eli Cohen na soudu

Třetí a nejpodrobnější verze byla představena Ahmadem Suwaidani, bývalým šéfem syrské zpravodajské služby. Podle něj si syrská kontrarozvědka na počátku šedesátých let všimla dvou Syřanů, kteří byli podezíráni z kontaktu s CIA a chtěli pašovat rakety získané Damaškem od Sovětů do Kypru. Po sedmi měsících pozorování speciální služby konstatovaly, že oba podezřelí byli častými hosty v bytě Cohena. Tito muži byli uvězněni koncem roku 1964 a sám Cohen se dostal pod dohled, co přivedlo k jeho zatčení a popravě v únoru 1965 roku.

Nesmrtelný hrdina pro jedny, věčný nepřítel pro ostatní

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Sýrie: Tajemství podzemní války v tunelech (VIDEO)

V Izraeli je Eli Cohen vnímán jako ikona, národní hrdina a nejúspěšnější špión v historii země. Albert Cohen říká, že jeho bratr neznal co je strach. „Eli Cohen byl odvážný bojovník, skrytý voják ve službách izraelského státu. Byl to voják bez uniformy a navždy zůstane národním hrdinou v naší kolektivní paměti," konstatoval Albert Cohen.

Syrský vojenský expert Tahsin Halabi věří, že Cohenovou misí bylo zničit Sýrii. „Od roku 1949 se Spojené státy několikrát pokusily uskutečnit převrat v Sýrii, ale všechny jejich pokusy selhaly," řekl syrský politický pozorovatel. „Američané nebyli spokojeni se syrskou vládou, která navázala dobré vztahy se Sovětským svazem. Poté, co CIA selhala ve svých pokusech, delegovali úkol zničení syrského státu Izraeli, a proto byl Eli Cohen vyslán do Sýrie.

Syrská strana už více než 50 let odmítá poslat Cohenovi pozůstatky domů své rodině v Izraeli. Věří se, že odmítnutí syrské vlády souvisí s tím, že ti neví, kde se tělo špiona nachází.