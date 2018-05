„Noční můra“: Evropané jsou rozhořčeni organizací finále Ligy mistrů v Kyjevě

Jedním z nich jsou zvýšené ceny letenek v den finále. RT uvádí, že letenka z Londýna do Kyjeva před utkáním bude stát 1633 dolarů, zatímco po několika dnech cena klesne na 359 dolarů.

Letecká společnost však nespojuje zvýšení cen s pokusem vydělávat na turistech. „Doplňkové linky pro fanoušky zvýšily výdaje dopravních společností a to ovlivnilo ceny míst v letadle," cituje televizní kanál zástupce turistické agentury Thomas Cook — oficiálního partnera Liverpoolu.

Kromě toho mají fanoušci problém s ubytováním. Ceny se zvýšily desetinásobně: v jednom z hotelů bude možné 26. května bydlet za 1155 dolarů a 2. června tentýž pokoj bude stát pouze 21 dolarů.

Ti, kdo si rezervovali bydlení dříve, mohou být nepříjemně překvapeni. Například fanynka Realu Maria Garcia-Mella Cidová si zaplatila apartmá v Kyjevě, ale za nějakou dobu se ukázalo, že její rezervace byla zrušena. V té chvíli si mohla pronajmout totéž ubytování, ale za pětinásobnou cenu. Naštěstí jí pomohli novináři.

Další problém je bezprostředně spojen s kyjevským stadionem Olympijský. Vejde se do něj 70 tisíc osob, ale klubům bylo poskytnuto pouze 33 tisíc vstupenek, což rozhořčilo fanoušky.

Tony Barret, vedoucí oddělení pro práci s fanoušky klubu Liverpool, nazval přípravu k cestě do Kyjeva „noční můrou". „Rozhodnutí provádět finále v místě, do něhož je třeba se tak dlouho a draze dopravovat, by měli ti lidé, kteří tak rozhodli, vysvětlit. Vypadá to, že se ve fotbale něco porouchalo, když se k duchu hry chovají takovým způsobem," napsal na své stránce na Twitteru.