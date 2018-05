Putin okomentoval výsledky vyšetřování katastrofy MH17

Na tiskové konferenci podle výsledků jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem Putin podotkl, že pracoval celý den s francouzským kolegou, a proto neměl čas se obeznámit se závěry vyšetřovací skupiny.

„Mohu ale vám to říci ihned, aniž bych se s těmi závěry obeznámil. Náš přístup k této věci je následující: od samého začátku jsme navrhovali spolupráci při vyšetřování této tragedie, nás ale kupodivu k vyšetřování nepřipouštějí. Ukrajinská strana tam pracuje i přesto, že Ukrajina porušila mezinárodní pravidla a neuzavřela vzdušný prostor nad územím, kde probíhaly bojové akce. Ta však tam pracuje, ale Rusko ne", prohlásil Putin.

© Sputnik / Andrey Stenin Na Ministerstvu obrany RF zkritizovali přístup holandských vyšetřovatelů k případu MH17

„A proto nevíme, co tam píšou, na čem se zakládají závěry komise. Abychom uznali to, co je tam napsáno, musíme se v plné míře zúčastnit vyšetřování. Ale v každém případě budeme to respektovat a věnujeme tomu pozornost, rozebereme to, co je tam napsáno, a zformulujeme náš vztah k této věci, zatím jsem ale tento text ani neviděl", dodal Putin

Předtím ředitel Úřadu vyšetřování státní policie Nizozemska Wilbert Paulissen oznámil, že mezinárodní vyšetřovací skupina stanovila, že protiletadlový systém Buk, kterým byl pravděpodobně sestřelen malajsijský letoun, patřil 53. protiletecké raketové brigádě ruských ozbrojených sil.

Dopravní Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines, který směřoval z Amsterodamu do Kuala-Lumpuru (let MH17), se zřítil 17. července roku 2014 v Doněcké oblasti. Všech 298 lidí na jeho palubě zahynulo.

Kyjev obvinil z katastrofy doněcké domobrance, kteří ale prohlásili, že nedisponují prostředky, jež by umožnily sestřelit letoun v takové výšce. V zprávě mezinárodního týmu vyšetřovatelů se praví, že protiletecký systém Buk, který sestřelil Boeing, byl, prý, dopraven z Ruska a pak vrácen zpátky.

Moskva učinila prohlášení o předpojatosti vyšetřování, jehož závěry se zakládají pouze na datech získaných od Ukrajiny. Experimenty koncernu Almaz-Antej, předního podniku na výrobu protileteckých systémů, včetně Buků, rovněž potvrzují, že Boeing byl sestřelen z území kontrolovaného ukrajinskou armádou.