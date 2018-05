Nizozemsko požádalo Rusko o kompenzaci za pád Boeingu nad Donbasem

Představitelé Nizozemska a Austrálie obvinili dříve Rusko z katastrofy letadla a vyzvali ho, aby „se připojilo k diskusi, v níž by bylo možno najít řešení, které obnoví spravedlnost".

V létě roku 2014 letadlo Boeing-777 letecké společnosti Malaysia Airlines, které letělo z Amsterdamu do Kuala Lumpuru (let MH17), havarovalo v Doněcké oblasti. Všech 298 lidí na jeho palubě zahynulo. Do složení Společné vyšetřovací skupiny, která incident vyšetřuje, patří představitelé Austrálie, Belgie, Malajsie, Nizozemska a Ukrajiny.