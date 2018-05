Američanka pověděla o své hanbě celému internetu a najednou získala pochvalu

„Asi před šesti týdny jsem vypila příliš mnoho piva a počůrala jsem se. Už jsem unavená z toho, jak mě ten bývalý vydírá tímto příběhem, takže teď to všichni vědí," napsala Berryová. Její publikace dostala více než 19 tisíc repostů a 262 tisíc hodnocení „líbí se mi".

Tisíce uživatelů po celém světě podporovali dívku a vypravovali trapné příběhy ze života. „Jednou ve stavu intoxikace jsem si myslela, že jsem mléčný koktejl a byla jsem připravena se rozlít cestou domů," napsala uživatelka pod pseudonymem Tess. „Myslel jsem, že je to normální," zasmál se Nick McLean.

Mnoho dívek naštvalo to, že přítel Berryové ji vydíral tímto příběhem. Vzpomněli si, čím jejich bývalí milovaní „skórovali". „Jednoho dne se probudím a můj přítel čůrá na komodu. A křičí: „Co?" Pokračuje v močení, pak se rozhlédne a říká: „Ach!" vzpomněla si dívka. „Znala jsem dívku na univerzitě, která se vyčůrala v posteli přítele, a pak tvrdila, že to byl on," řekl jiný. „Můj ex čůral do mé postele… Takže…" postěžovala si další dívka.