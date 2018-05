V Turecku kritizovali námitky USA kvůli nákupu ruských S-400

Prodej amerických stíhaček F-35 Turecku není možné dávat do závislosti na dodávkách ruských protivzdušných systémů S-400 do země. Takový krok by mohl vést k odvetným opatřením ze strany Ankary, prohlásil představitel tureckého ministerstva zahraničí Hami Aksoy.

„Někteří američtí senátoři navrhují spojit prodej F-35 s nákupem S-400. To jsou ale různá témata, není třeba je smíchávat do jednoho koše. My plníme všechny povinnosti v rámci programu F-35. To není jen americký, ale mezinárodní program, povinnosti a odpovědnosti všech zemí jsou jasné a vyznačené. Očekáváme plnění povinností od všech účastníků," řekl Aksoy žurnalistům.

Dále zdůraznil, že návrh amerických senátorů neodpovídá duchu spojenectví.

Podle jeho slov je pozice Turecka ve věci S-400 jasná. „Všechno jsme podepsali, a práce začala. Musíme si v nejbližší době zajistit systém protiraketové obrany. Protože z Evropy a Ameriky jsme nedokázali tento systém získat, koupili jsme ho od Ruska. To je zcela přirozené. Jedná se o krátkodobé úkoly. Ve střednědobých a dlouhodobých úkolech pokračujeme v jednání s USA ve věci protivzdušného systému Patriot," řekl zástupce tureckého ministerstva.