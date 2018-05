V americkém hokejistovi se usadil červ dlouhý 63 centimetrů

Meyer uvedl, jak k tomu došlo: „Šel jsem do koupelny a on ze mne vylezl. Byl to dlouhý oranžový červ s hlavičkou, krkem a vším ostatním. Byl jsem v šoku." Sportovec předpokládá, že se v něm červ usadil asi před rokem.

Již dříve se objevila informace, že dotyčný sportovec měl zdravotní problémy: prudce hubl, odmítal jídlo a pociťoval slabost. Lékaři mu nedokázali určit přesnou diagnózu.

20letý hokejista je rekrutem klubu Columbus Blue Jackets, vystupujícího v Národní hokejové lize (NHL). Meyer, hrající na pozici pravého útočníka, získal 26 bodů v zahajující sezóně Národní asociace studentského sportu.

​It's @Cmeys18 representing our country. pic.twitter.com/iIgxpAP8X9

​