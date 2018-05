„Velmi černí černoši“ přivedli do rozpaků poslance ruské sněmovny

Jde o článek „Velmi velmi černí dělníci: v Kazani, při přípravách na Světový pohár, využívají práci negrů”, který byl zveřejněn 18. května. Konkrétně novináři psali o černošských studentech z Afriky, kteří se podíleli na silničních pracích.

Sidjakin vyčítal publikaci „dvojsmyslnost“. „Je to dvojnásobně urážlivé, protože to bylo určeno kazaňským čtenářům, kteří humor redakce samozřejmě neocenili. Já jsem ho též neocenil, ale možná se to bude „líbit“ prokurátorovi," řekl poslanec.

© REUTERS / Ben Birchall „Čokoládový polibek“: Rasistické vtipy o Meghan Markleové zazněly nejen v Česku

Je nezbytné dodat, že slovo „negr“ je oficiální jazykové označení, které se do češtiny přímo přeloží jako slovo „černoch“. V ruském jazyce je slovo „negr“ podtextově neutrální.