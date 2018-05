Putin poukázal na neoprávněnost nátlaku USA na Turecko v otázce dodávek S-400

„Turecko, které je členskou zemí NATO, se rozhodlo nakoupit systémy S-400, nejpokrokovější a, mohu to bez nadsázky říci, nejlepší ve své třídě na světě. A co je na tom zvláštního? Je to zločin?," uvádí Putinova slova turecká agentura Anadolu, jejíž šéfredaktor byl přítomen na schůzce prezidenta RF s vedoucími představiteli mezinárodních informačních agentur.

„Která země má právo na omezení práva nezávislé země na nákup zboží, které je mimořádně choulostivé z hlediska zajištění vlastní bezpečnosti, když je na tento nákup připravena?," řekl Putin.