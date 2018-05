Expert vojenského časopisu Arsenal Otěčestva Dmitrij Gvozděnko zhodnotil pro RT článek v časopise The National Interest o největší noční můře NATO.

Dříve se na blogu tohoto časopisu objevil článek politologa Charlieho Gaa o tom, že nejhorší noční můrou Severoatlantické aliance je po zuby ozbrojený Kaliningrad.

© Foto : Press service of the Central Military District National Interest uvedl nejstrašnější noční můru NATO

Autor podotkl , že ruské zbraně rozmístěné v tomto regionu značně omezují akční pásmo amerických a evropských vojsk.

„Kaliningrad je součástí naší země. A rozmísťujeme tam to, co pokládáme za nutné," podotkl Gvozděnko a dodal, že NATO rozmísťuje své americké zbraně tam, kde by se neměly nacházet — v Evropě, a ne v USA.

Expert zdůraznil, že ruské zbraně, včetně raketových komplexů Iskander-M, které jsou podle názoru autora článku v NI největší hrozbou, jsou rozmístěny v tomto regionu výhradně s cílem obrany.

Rusko je tam nerozmísťovalo, dokud nezačaly USA rozmísťovat v Evropě systémy PRO, podotkl.

„Fakticky se tedy bráníme za situace, kdy se tisíce jednotek bojové techniky přisunují stále blíž k našim hranicím," soudí Gvozděnko. Dodal, že Rusko určitě nehodlá zasadit první ránu.