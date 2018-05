Vědcům z USA se na Antarktidě podařilo získat vzorek ledu, který může obsahovat informace o dějinách Země, které mohou být staré několik milionů let, uvádí se ve článku zveřejněném v časopise Geophysical Research Letters.

Vědecký tým z Princetonské univerzity nedávno objevil úlomky ledu staré 2,7 milionů let, ale nedokázal zjistit jejich původ. Pak přivezli výzkumníci z Washingtonské univerzity radary, které pronikají do ledu, a dokázali najít oblast, jež se svými charakteristikami ideálně shodovala s úlomky objevenými princetonským týmem.

© Foto: Conspiracy Depot / Conspiracy Depot Konspirologové objevili pokus Google odhalit tajemství Antarktidy (VIDEO) požádali o povolení vrtání v tomto místě. Ukážou-li se jejich předpoklady správné, dokážou prozkoumat vzorek ledu obsahující data o dějinách Země, které mohou být staré několik milionů let.

Díky těmto údajům získají možnost rozluštění četných záhad. Jedna z nich je, jak dokázala Země před přibližně jedním milionem let prodloužit pauzu mezi dobami ledovými, ke kterým nyní dochází jednou za 100 tisíc let místo 41 tisíc let.

Dlouhé vertikální vzorky ledu uchovávají data o době vzniku ledovce. Občas mohou obsahovat údaje o prehistorické době. Poslední nejstarší vzorek ledu se nacházel pod Kupolí C na Antarktické náhorní plošině. Při délce 3 270 metrů obsahoval data z 800 tisíc let starých dějin Země.