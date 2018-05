Írán hovoří o svém právu na obohacování uranu, říká Pompeo bez znalostí skutečnosti

Mluvčí íránského ministerstva zahraničních věcí Bahram Qassemi dementoval vyjádření amerického ministra zahraničních věcí Mike Pompea o právu Teheránu na obohacování uranu, označil to za nepřípustné nejen pro Írán, ale i pro všechny národy světa.

V reakci na Pompeův rozhovor pro Hlas Ameriky Qassemi prohlásil, že nově jmenovaný americký ministr zahraničních věcí neví o reálném stavu věcí a mezinárodním vývoji a „zapojil se do… velmi specifické věci (íránského jaderného programu) s jistým zpožděním a bez nezbytných a adekvátních informací."

„Pro jeho informaci musíme připomenout, že právo Islámské republiky Írán bylo vytvořeno a v zemi existuje vlastní know-how na obohacování uranu," řekl íránský mluvčí.

V pátečním rozhovoru pro Hlas Ameriky Pompeo tvrdil, že „není vhodné, aby Írán měl kapacity pro vytváření štěpného materiálu, obohacoval uran či měl závod na výrobu plutonia".

„Pokud chtějí mírový jaderný program, dobře, ale ten materiál by mohli importovat. Jiné země to dělají. Pro mnoho zemí na světě to funguje," dodal Pompeo.