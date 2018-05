Odborníci uvedli, proč potřebujeme sladkosti a co s tím máme dělat

Možná jste pozorovali, že se nám po jídle chce často sníst nějakou sladkost. Doktorka Jen Nashová, která zkoumá jídelní návyky, tvrdí, že si za to nemáme nadávat. Informuje o tom Daily Mail.

Přednost k sladkým produktům je založena v lidech evolucí, protože kyselé či hořké pravděpodobně mohly být jedovaté. Dietoložka Fiona Hunter také zdůrazňuje, že sladkosti poskytovaly potřebnou energii pro život při deficitu jídla. Proto cukr stimuluje dopamin a cítíme se více šťastnými.

© AP Photo / Ted S. Warren Vědci našli spojení mezi žvýkačkou a hubnutím

Častěji se u nás sladkosti asociují s potěšením. Pochází to s dětství, když jsme dostávali ve smutných chvílích něco sladkého, nebo ještě dřívější době, když matka kojila dítě. Takže můžeme sníst sladkost po jídle a ani se nad tím nezamyslet, neboť je to část kultury a jsme na to zvyklí. Časem nám ale tento zvyk může uškodit.

Aby lidé překonali potřebu na sladké, odborníci radí spojovat v jídle pět chutí: sladkou, kyselou, slanou, hořkou a horkou. Dříve lidé jedli spolu, ale teď jedí častěji před televizí, proto se sladkostmi snaží doplnit prázdno. Proto experti radí, aby se lidé snažili jíst s celou rodinou.

Sladké produkty mimo jiné hrají roli odměny za složitý den. Psychologové ale doporučují, abychom vymysleli jinou náhradu. Například nákup nějaké věci, která nás potěší.