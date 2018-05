Les v Anglii vypadá jako místo z hororového filmu

Tisíce housenek pokryly živý plot pavučinou, jako by to byla dekorace pro hororový film. Stalo se to v lese Rockingham ve Velké Británii. Celé stromy a keře jsou pokryté metry bílých nití, informuje Daily Mail.

Housenky upletly tuto síť kolem svých kukel, aby ochránily larvy před dravci. Odborníci uvádí že, tento typ housenek není nebezpečný a sítě zmizí do konce června, kdy se pupeny změní na můry. Možná je jejich mimořádná aktivita způsobena velmi horkým jarem.