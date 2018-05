15 zajímavostí o Číně, ze kterých jde cizincům hlava kolem

Není to však ta nejzvláštnější věc, která se v této zemi děje. AdMe.ru vytvořil speciální seznam, díky kterému se můžete ponořit do neobvyklého světa a seznámit se blíže se zvláštnostmi, o kterých se nepíše v historických knihách.

Když se narodí dítě, je podle východoasijského pohledu na věk už rok staré. Věk se nepočítá podle dne narození, ale podle nového roku (nemá stálé datum a podle měsíčního kalendáře se pohybuje v době od 21. ledna do 21. února). Proto děti narozené s rozdílem několika měsíců mohou mít v pasu různý věk.

2. V každém městském parku se nachází sportovní hřiště s bezplatnými posilovacími stroji

Podle cizinců je kolem 4-5 hodiny ranní na ulici už plno lidí. Někdo se zabývá gymnastikou, někdo běhá, skáče, hraje fotbal, ale většina lidí je na místech, kde jsou instalovány posilovací stroje na různé svalové skupiny.

3. Evropský vzhled vyvolává u místních nadšení

V malých městech jsou Číňané velice překvapení a nadšení, když se v jejich městě objeví cizinci, své pozitivní emoce při tom Číňané neskrývají.

4. V nákupních centrech velkých měst existují „skladovací prostory" pro manžele

Uvnitř kabiny je pohodlná židle, monitor a klávesnice s joystickem, a také stovky 8bitových her. Zatímco manželka nakupuje, může si manžel nabrat jídlo, pití a odpočívat v příjemné atmosféře. Také v Šanghaji můžete najít podobné kabiny, ale pro dva, a místo videoher tam mají karaoke.

Ano, ve velkých průmyslových městech na východě a na severu země je opravdu špatná ekologie, ale to se netýká západní Číny, kde je po celý rok jasná obloha a v řekách teče čistá voda. Čínská vláda se s tímto problémem aktivně zabývá a podle rozvojové strategie by se do roku 2035 země měla dostat z ekologické krize.

6. Číňané přistupují k ekologické krizi s duší

Na stavebních plotech jsou často instalovány parní čističe vzduchu, aby se prach ze staveniště nedostal do okolí.

7. Ve velkých městech najdete charitativní automaty

Dva problémy a jedno řešení. Odevzdáte použitý plast a za každou láhev získáte 20 gramů krmiva pro zvířata bez domova.

8. Nyní je tam opravdová cyklistická krize

Cyklistické hřbitovy jsou stálým problémem v hustě osídlených městech této země. Nedaleko vchodů metra a okolo kaváren byly vytvořeny obrovské skládky kol, které už nikdo nepotřeboval. Pronajímatelé kol měli ty nejlepší úmysly. Chtěli, aby lidé nechodili na speciální parkoviště, ale aby si mohli půjčit a vzít kolo na jakémkoli veřejném místě. Nízká sociální odpovědnost občanů a výrazně vyšší poptávka po nabídce způsobily opravdovou cyklo-katastrofu.

9. Číňané mají kult pouličního jídla, jedí vše a všude

Lidé jedí na ulici, v městské dopravě, na procházce, a také když stojí v řadě pro další jídlo. Číňané mají rádi chutná a pestrá jídla, takže sortiment pouličních pokrmů je prostě úžasný. Od suši až po plněné knedlíky, od špízů ze škorpionů až po „typické jídelní sestavy" z masa rýže a zeleniny.

10. Číňané vědí, jak spojit to, co by se kombinovat nemělo

Pro cizince v Číně existuje spousta neznámých jídel, která se odváží vyzkoušet jen velmi statečný člověk. Jsou tam ale také poměrně neškodná jídla, ovšem s velmi neobvyklými kombinacemi chutí. Například pivo s chutí zeleného čaje nebo pizza s borůvkami.

11. V prodejních automatech si můžete nakoupit všechno, co se vám zlíbí

V čínských automatech si můžete koupit nejen brambůrky a sodu, ale také cigarety, čerstvé maso, zeleninu, kraby a dokonce i auta.

12. Číňané dávají přednost umývání vlasů v kadeřnických salonech

Čínské dívky si často umývají vlasy u kadeřníků, protože takové služby stojí málo a zahrnují nejen péči o vlasy, ale i masáž obličeje a krku.

13. Nejpopulárnější nápoj v zemi není čaj, ale horká voda

Teplé pití je čínská tradice, která se datuje do vzdálené minulosti. Existuje několik teorií jejího původu. Říká se, že horká voda pomáhá zbavit se různých chorob a udržuje rovnováhu energie či. Více obyčejná, ale také pravděpodobnější verze je, že v zemi s tak hroznou ekologií si lidé prostě nemohou dovolit vypít vodu přímo z kohoutku, aniž by ji nevařili. Takže nebuďte překvapení, pokud vám v kavárně místo menu nejprve donesou sklenici horké vody.

© Sputnik / Igor Michaljev Vědci odhalili neobvyklý vztah mezi pouští Gobi a smogem v Číně 14. Neexistuje žádný výrobek, který by se v Číně nevyráběl

Například ve městě Yiwu existuje 600 továren, které produkují 60 % vánočních ozdob na světě. Migranti z jiných regionů sem chodí pracovat 12 hodin denně 6 dní v týdnu a nestěžují si na pracovní podmínky, protože to je jediný způsob, jak si mohou vydělat peníze. V Číně se vyrábí všechno, o čem jsme kdy slyšeli, a ještě mnoho dalších nesmyslů, jaké si jen můžeme představit.

15. Nejoblíbenější flashmob v Číně má název „Karma je děvka"

Jeden z uživatelů sociální sítě nejprve použil frázi ze seriálu Riverdale, pak vytvořil video s originálním podáním „před a po změně" a už to bylo.