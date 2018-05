Hyperinflace a státní bankrot: německé noviny zhodnotily budoucnost Ukrajiny

Vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou jsou špatné jako nikdy předtím a ukrajinské podniky trpí do dnešního dne kvůli přerušení obchodních styků s Ruskem. To bylo vidět i při finále Ligy mistrů, přestože se Kyjev chtěl prezentovat v nejlepším světle. Jak píší noviny Handelsblatt, zemi by mohl hrozit státní bankrot.