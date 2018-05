USA zrušily ruskému senátorovi vízum OSN

Podle senátora se to stalo během dvou týdnů poté, co Washington uvedl jeho jméno do sankčních seznamů. Z tohoto důvodu se Kosačov nemohl zúčastnit Valného shromáždění OSN, které probíhalo na konci května.

Jak poznamenal poslanec, dodatečné odvolání vůči americkým orgánům ohledně této otázky zřejmě nemělo žádný výsledek.

© Fotolia / fabiomax Italský politik promluvil o neužitečnosti protiruských sankcí

Tyto informace potvrdil také vedoucí oddělení pro Severní Ameriku na Ministerstvu zahraničních věcí Ruska Georgij Borisenko. „Od americké strany jsme nedostali žádnou odpověď (na další výzvu)," řekl.

Začátkem dubna oznámil Washington rozšíření protiruských sankcí. Seznam zahrnoval 24 úředníků a podnikatelů, včetně Kosačova a také 14 společností. Jak bylo vysvětleno v Bílém domě, nové sankce jsou reakcí „na kroky Ruska k podkopání západních demokratických základů", stejně jako na události na Krymu a na Ukrajině.