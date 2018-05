Julia Skripalová promluvila – existuje však více otázek než odpovědí

„Celá rodina byla neuvěřitelně šťastná, když viděla video, které alespoň potvrzuje, že je živá," prohlásila sestřenice Viktoria.

Ale kromě toho, že jsme se dozvěděli, že Julie je ještě živá, co jiného jsme se ještě dozvěděli z krátkého videa?

Velmi málo.

Vyjádření Julie, které napsala jak v ruštině, tak i v angličtině, se příliš nelišilo od toho, které bylo publikováno britskou policií 11. dubna.

Stejně jako tehdy poděkovala ruskému velvyslanectví za „milou" nabídku pomoci, ale prohlásila, že jeho služby v současné době nebude potřebovat. Stejně jako tehdy poděkovala personálu nemocnice v Salisbury za jeho profesionalitu a laskavost. Stejně jako tehdy neobvinila Rusko. Nejzajímavější ale bylo to, co neřekla.

Připusťme, že ona skutečně věří oficiálnímu narativu Velké Británie o tom, že se stala spolu se svým otcem terčem pokusu o vraždu agenty ruského státu. To bylo to, co jí řekli příslušníci britských tajných služeb poté, co nabyla vědomí. S ohledem na fakt, že britská vláda plná NeoConů nevynechala ani jedinou příležitost, aby obvinila Rusko, můžeme jen stěží věřit tomu, že Julii odrazovali od toho, aby vyjádřila protiruské pohledy. Mohlo to být i tak, že Julie sama nechtěla obvinit Kreml, protože se bála, že by se členové její rodiny stali doma terčem. A je pochopitelné, že se chce vrátit domu do Ruska (což skutečně řekla na videu).

Také se ale může jednat o to, že nevěří, že Rusko nese za čin odpovědnost.

Předpokládejme, že si myslí, že to byl někdo jiný. Je dost chytrá na to, aby jí došlo, že jí to v Británii nikdy nedovolí říci veřejně kvůli politickým důsledkům takového činu. Sázky jsou příliš vysoké. Její bezpečnost ve Velké Británii může záviset na tom, že nebude zpochybňovat to, co nám bylo řečeno.

V oficiálních vyjádřeních v případu Skripalových je mnoho rozporuplnosti, jsou ale tři věci, které jsou nejvíce podezřelé.

1. Proč nám neřekli, že se Skripalovi zotavují?

Nám jen sdělili, že Julia se dostala z kómatu a jejímu otci se také zlepšuje zdraví, ale až poté, co ruské televizní vysílání 5. dubna odvysílalo to, o čem řekli, že byl telefonní rozhovor mezi Julií a její sestřenicí Viktorií, kde Julia prohlásila, že „vše je v pořádku, všechno se dá řešit, všichni se léčí a všichni jsou naživu".

Velká Británie se tvrzení nejprve snažila vyvrátit. Když ale začalo být jasné, že nahrávka je pravá, linie se musela změnit. Skripalovi, o nichž nám řekli, že jsou na hrobníkově lopatě, se skutečně zázrakem vyléčili. Policejní vyjádření ve věci Julie Skripalové bylo publikováno za méně než hodinu poté, co byla nahrávka odvysílána.

To vede k otázce: proč nám to neřekli dříve? Byli Britové znepokojeni, že se Rusové pokusí proniknout do nemocnice jako uklízečky a „dodělat" Julii a Sergeje? Nebo existoval jiný motiv? Co by nám říkali, kdyby Julie nezavolala své sestřenici?

2. Novičok: vražedný, ale ne zas tak moc

Opakujte po mně: „Novičok je nejvražednější chemická zbraň, kterou kdy lidstvo vynalezlo… Novičok je nejvražednější chemická zbraň, kterou kdy lidstvo vynalezlo…" To je otčenáš, který jsme měli opakovat až do 5. dubna. Když jsme ale následně zjistili, díky uniklému telefonátu, že se Skripalovým daří „dobře", oficiální verze se zase změnila. Nyní se jednalo o případ — opakujte po mně: „Novičok není tak vražedný, novičok není tak vražedný…"

Bývalý britský velvyslanec v Uzbekistánu Craig Murray prohlásil: to panáčkování establishmentu okolo toho, jak tento nervový plyn „desetkrát silnější než VX" funguje velmi pomalu, pak zase velmi rychle, když přijde do kontaktu s kůží, a stejně vás ve skutečnosti nezabije, mi připadalo prostě zoufalé. Slova Mayové o zbraních hromadného ničení použitých na území Velké Británie vypadala nepodloženě.

3. Načasování je všechno

Předpokládejme, že zlý Putin se rozhodl zabít Skripalovi. Proč by to měl dělat zrovna 4. dubna 2018: jen tři měsíce před startem prvního v Rusku prováděného fotbalového mistrovství světa, přičemž dobře věděl, že rusofobští neoconi hledali novou záminku pro to, aby tento šampionát podkopali a vyšroubovali svoji kampaň proti ruským médiím, jako jsou RT a Sputnik, aby je mohli zavřít.

Nehledě na to, jaký máte názor na ruskou vládu, musíte přiznat, že načasování bylo z kremelské perspektivy absolutně katastrofální. Ovšem pro nepřátele Ruska, a je třeba říci, že těch pár je, bylo načasování naprosto skvělé. Ruský diplomatický personál by vyhoštěn z Británie a dalších evropských zemí. Ofcom, regulátor médií ve Velké Británii, ohlásil nové vyšetřování proti RT. Nová studená válka ještě více zchladla.

Silně pochybuji o tom, že se někdy dozvíme, co se ve skutečnosti stalo se Skripalovými v Salisbury. Nově nainstalovaný kamerový systém nezachytil žádné agenty FSB. Může se jednat o to, že ani Julia a Sergej nevědí, co se vlastně stalo. Kdyby to ale věděli a neodpovídalo by to „oficiální verzi", měli by vůbec možnost něco říci?

