Panika v bulharském Twitteru: účty se blokují z podezření z ruského trollingu

Minulý týden Twitter oznámil, že bude vést agresivnější politiku vůči trollům. Zdálo by se, že tento krok je prospěšný a nic špatného by se stát nemělo. Bohužel to odnesli bulharští uživatelé sociální sítě, jejichž účty začali blokovat z podezření z ruském trollingu.



© Sputnik / Sergey Guneev Twitter zakázal reklamy antivirového giganta Kaspersky Lab

Jde totiž o to, že bulharština stejně jako ruština používá cyrilici, která se stala terčem nového bezpečnostního systému Twitteru.Zatím není známo, co konkrétně způsobuje blokaci účtu, ale zdá se, že pouhá upomínka @Youtube v cyrilici dostane do problémů obyčejného uživatele, aniž by se jednalo o trolla nebo bota. S problémem blokace se setkali uživatelé, kteří měli účty vedené už od roku 2009, někteří měli mnohé tisíce sledujících.Proč se to děje? Nejpravděpodobnějším vysvětlením je to, že Twitter posílil své algoritmy pro odfiltrování ruských robotů a trollů a protože Rusové používají azbuku, samotné použití této abecedy je považováno systémem za varovný signál.Nevinní uživatelé jsou schopni obnovit své účty přiměřeně rychle po pozastavení, ale Twitter je stále považuje za digitální vyděděnce a zobrazuje jejich zprávy jako „nedostupné", když reagují na vlákno konverzace a také jim znemožňuje odesílat oznámení ostatním.