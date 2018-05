Evropská unie má v úmyslu poskytnout Ukrajině makrofinanční pomoc

Evropská unie plánuje vydat po dvou částech novou makrofinanční pomoc Ukrajině, jejíž celková částka bude činit skoro 1 miliardu eur a bude rozvržena do 2,5 let. Uvádí se to v projektu o poskytnutí finanční pomoci, který je navržen pro konečné schválení Radou EU a Evropským parlamentem.

„Evropská komise by měla poskytnout makrofinanční podporu od Evropské unie se dvěma částmi půjček, velikost každé části by měla být stanovena v memorandu o porozumění," uvádí dokument. Také je uvedeno, že makrofinanční pomoc EU by měla být k dispozici během dvou a půl let, počínaje prvním dnem po vstupu do memoranda.

„Celá výše makrofinanční pomoci Evropské unie by měla být poskytnuta Ukrajině ve formě půjček. Evropská komise by měla být jménem Unie oprávněna půjčit potřebné prostředky u kapitálových trhů nebo u finančních institucí a převést je na Ukrajinu. Půjčky by měly mít maximální průměrnou splatnost 15 let," píše se v dokumentu.

Tento dokument je návrhem pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU o poskytování další makrofinanční podpory Ukrajině.