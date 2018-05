Byla odhalena nová příčina smrtelného nebezpečí alkoholu

Vědci z londýnské Královské univerzity, Royal Brompton Hospital a Londýnského institutu lékařských věd MRC objevili mutace v genu, který kóduje bílkovinu titin, jež způsobují vznik srdečního selhání při požívání alkoholu. Článek vědců byl zveřejněn v Journal of the American College of Cardiology, informuje o tom zpráva na portálu MedicalXpress.