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    Stíhačka LaGG-3

    V tajze našli pohřešovanou sovětskou stíhačku (FOTO)

    © Sputnik / RIA Novosti
    Svět
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    Úlomky sovětské stíhačky vojenského letectva Tichooceánského loďstva LaGG-3, která byla pohřešována od roku 1945, byly nalezeny v Přímoří. Informuje o tom regionální mládežnická veřejná organizace Pátrací spolek AviaPoisk na sociální síti Vkontaktě.

    Letoun řízený poručíkem Stěpanem Golikem havaroval 28. června 1945, když se vracel po cvičení na letiště. Pilotovo tělo se tenkrát podařilo najít a pohřbít, ale samotný stroj nalezen nebyl.

    Účastníci výpravy urazili přes 500 kilometrů, aby se dostali k cíli, sdělila organizace. Pátrání bylo navíc zkomplikováno lesními požáry.

    V místě ztroskotání letadla postavili pátrači pamětní desku se jménem zahynulého letce.

    Приморские поисковики увековечили память ещё одного лётчика-истребителя ВВС Тихоокеанского флота. Чтобы добраться к месту падения истребителя ЛаГГ-3 в Ольгинском районе и разыскать его, участникам Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского отделения "Поискового движения России", пришлось проделать более, чем 500-километровый путь в одну сторону. Поиск упавшего самолёта осложнялся отсутствием дорог в этом районе и лесными пожарами. Но ребята из "АвиаПоиска" твёрдо решили найти его и почтить память лётчика. Для этого, вначале добрались до морского посёлка Ольга, заем пересели на катер, который предоставил глава Ольгинского поселения Дмитрий Рудюк. Около получаса шли морем. На берегу стоял сильный запах гари. лесные пожары бушевали здесь ещё буквально вчера — местами еще дымились деревья и плясали редкие язычки огня. Еще два часа пешком вдоль реки Мраморной, неся на себе бивачное снаряжение, и место гибели лейтенанта Степана Голика найдено! Теперь предстояла полевая работа. А разбросанные искорёженные обломки крылатой машины и обгоревшие после пожаров земля и деревья как будто уносили в то трагическое летнее утро 1945 года. Мотор истребителя ровно гудел на высоких оборотах. Первые лучи яркого приморского солнца блеснули на фонаре кабины. Оно ещё только взошло над водной гладью Японского моря и начинало медленно красить зелёные сопки яркими красками. Было 6 часов 30 минут 28 июня 1945 года. Две слётанные пары новых ЛаГГов самой последней 71-й серии выпуска, из 3-й эскадрильи 31-го истребительного авиаполка ВВС ТОФ, выполнив учебное задание по прикрытию отряда лёгких сил в море от нападения вероятного противника, возвращались на свой аэродром. В воздухе они были уже больше часа. Ведущим второй пары шёл лейтенант Степан Степанович Голик. При подходе к берегу, лётчик на высоте увеличил газ, своего ЛаГГ-3 №7147 с мотором М-105ПФ №345-1926, чтобы догнать ведущего четвёрки. И в этот момент, ровно в 6 часов 37 минут его истребитель резко перевернулся влево и перешёл в крутую спираль. Далее в комментариях ➡️

    Публикация от АвиаПоиск (@aviapoisk_dfo) 26 Май 2018 в 6:20 PDT

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    Štítky:
    stíhačka, Přímoří, Rusko
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