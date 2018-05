„Měla jsem dojem, že to má inteligenci.“ Děsivé příběhy ze setkání s kulovým bleskem

Шаровая молния



Ни разу не довелось её увидеть вживую… Думаю, это хорошо))

А вы — встречали шаровую молнию? Близко? Как впечатления?) pic.twitter.com/85AfbCqiYe — Lark (@Oleg_Lark) 27. května 2018

​V odpovědích začali uživatelé posílat zprávy o tom, jak jim kulový blesk vybuchl nad hlavou, o spálené technice a o blesku, který se „jim díval do duše". Ukázalo se, že očitých svědků kulového blesku je víc, než bychom si mohli představit. Na Twitteru uživatelé začali popisovat své zkušenosti s tímto fenoménem, ale většina z nich nebyly moc příjemné.

„Neviděla jsem to, ale probudila jsem se, protože jsem uslyšela výbuch v obývacím pokoji. Rodiče říkali, že to mělo velikost malého míče. Spálil všechny elektrické spotřebiče v domě. Byl to však samozřejmě působivý úkaz," vzpomíná uživatelka Twitteru s nickem iNNa.

Kulový blesk je úkaz, který pokládá vědcům více otázek, než dává odpovědí. Jak píše portál Postnauka , oficiálně fyzici uznali existenci kulového blesku nedávno, v roce 2012. O tom, co to ale skutečně je, existuje několik teorií, badatelé však ještě nedospěli k přesnému závěru.

Jak ukázaly diskuse na sociálních sítích a mnoho videí, se vzácným jevem se setkalo poměrně hodně lidí.

„Bylo to děsivé a měla jsem dojem, že to mělo inteligenci. Podívala jsem se na něho a on se podíval na mě. Do mě. Mám takové dětské vzpomínky," píše Elena Mikheeva.

„Při cvičných letech An-24 ve městě Kaluga vletěl přes lokátor, proletěl kabinou a vyletěl do stabilizátoru kulový blesk o velikosti velkého hrášku. Zbyly po něm dva krásné otvory. Nikdo tam naštěstí nebyl, protože se prováděly cvičné lety," uvádí Patriot. Přitom ale zpochybnil, že bloggerem zveřejněné video zachycuje kulový blesk.