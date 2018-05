Vědci nalezli v jantaru klíště smolaře (FOTO)

Němečtí vědci nalezli v kusu jantaru klíště zabalené do pavučiny, oznámil časopis The National Geographic.

Janter byl nalezen před několika měsíci na území Myanmaru. Teprve nedávno odborníci zjistili, že klíště nalezené v jantaru bylo zabaleno do tenkých nití. Vědci dospěli k závěru, že hmyz se dostal nejprve do pavučiny a pak do pryskyřice, která se později změnila v jantar.

​„Nešťastný tvor se stal velmi užitečným nálezem pro odborníky, kteří zkoumají evoluci chování pavoukovců," píše časopis. Podotýká se, že to je první potvrzený útok pavouka na klíště.

Jantar, který zkoumali němečtí vědci, se dostal do horniny před asi 99 miliony let. Uvnitř kamene bylo také nalezeno peří. Klíště podle všeho ochutnalo před smrtí krev dravého pernatého dinosaura.

„To hlavní je vzácnost a neobyčejnost tohoto objevu," řekl vedoucí výzkumu Jason Dunlop, který zkoumá pavoukovce v Berlínském muzeu přírodní historie.