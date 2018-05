Totalitární choutky EU? GDPR má chránit velké a vytlačit malé ze všech koutů trhu - makléř

Müller na svém kanálu Cashkurs.com na YouTubu prohlásil, že nové nařízení na ochranu osobních údajů je mocenský instrument na ovlivňování trhu a oblasti informačních technologií.

„Vítěz bere všechno. Jde o to chránit ty velké (podniky — red.), ty velké činit stále mocnější, a ty malé a střední (podniky — red.) vytlačit z trhu ve všech oblastech hospodářství. A přirozeně i v oblasti informačních technologií. Jedná se o velmi důležitý mocenský instrument," prohlásil.

Díky novému nařízení, podle slov Müllera, zmizí malé mediální organizace a aktivisté, neboť se budou bát nezaplatitelných pokut a složitost provádění nařízení. Možnost informovat veřejnost tedy zůstane pouze v silách velkých mediálních domů.

„Informovat veřejnost je vyhrazeno několika málo koncernům, pak ale existovala sociální média, přes která jsme mohli něco dělat. Ale i to je stále více omezováno, na konci zůstanou jen blogy, jako v současné době, vlastní internetové stránky a newslettery, ale i ty agresivně zasáhne nové nařízení o ochraně dat (GDPR — red.), a protože je to natolik komplexní a hrozí tak vysoké pokuty, milionové pokuty (euro — red.), ty nemůže zaplatit žádný bloger, žádný malý aktivista, tak stále více lidí zastavuje svoji činnost," myslí si německý makléř.

Aplikace GDPR, podle jeho slov, prováděl celý jeho tým a bylo za tímto účelem nezbytné vynaložit velké množství času.

„Téměř nejsme schopni pracovat, staráme se jen o to, abychom vyhověli této ochraně dat," poznamenal Müller.

V závěru svého komentáře k tématu německý makléř poukazuje na fakt, že se jedná o nástroj určený pro utlačování svobody médií a názorů. Ve své řeči se nevyhýbá jednoznačným a ostrým formulacím.

„Mé dámy a pánové, to je část utlačování svobody tisku a svobody myšlení, ale nám je to prodáváno jako „ochrana osobních údajů". To je totální blbost. Jde o moc, jde o utlačování názorů, jde o utlačování malých a středních podniků a mediálních společností. O nic jiného nejde."