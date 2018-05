Majitel Chelsea Abramovič imigroval do Izraele a hned se tam stal nejbohatším mužem

Miliardář rusko-židovského původu a majitel fotbalového klubu Chelsea Roman Abramovič imigroval do Izraele. Zprávu o tom zveřejnily noviny The Times of Israel. Abramovič se přestěhoval do Izraele, protože nemohl prodloužit své vízum v Anglii kvůli diplomatickému skandálu mezi Londýnem a Moskvou.

V organizaci Nativ Liaison Bureau, která pomáhá migraci z rusky mluvících zemí, oznámili, že miliardář požádal o občanství Izraele minulý týden.

„Roman Abramovíč přišel do izraelské ambasády v Moskvě jako obyčejný muž. Vyplnil všechny potřebné formuláře pro povolení k migraci. Jeho dokumenty byly zkontrolovány podle zákona o návratu židů a bylo posouzeno, že takové právo skutečně má," uvedl jeho mluvčí.

Ambramovič, jehož finance se oceňují na 12.5 miliard dolarů, se ihned stal nejbohatším člověkem v Izraeli. Majitel Chelsea bude bydlet ve vile v Tel Avivské čtvrti Neve Tzedek, která kdysi bývala hotelem, který vlastnila hollywoodská herečka Gal Gadot.

Jako nový občan je Abramovič osvobozen od daní z příjmů posledních deseti let a nemusí prohlašovat zdroje jeho příjmů. Abramovič by musel vysvětlit zdroje svých příjmů pro prodloužení svého britského víza. Neexistuje žádný důkaz, že by Abramovič udělal něco špatného, ale Spojené království důkladněji zkoumalo ruské podnikatele a diplomaty od chvíle, kdy byl otráven bývalý ruský špión Sergeje Skripal a jeho dcera Julie v Salisbury v Anglii. Několik ruských diplomatů bylo z Británie po tomto incidentu vyhoštěno.

Majitel klubu propásl finále poháru „Chelsea's Football Association Cup" na stadionu Wembley, kde jeho klub porazil Manchester United. Abramovič vlastní Chelsea od roku 2003 a byl na stadionu se svým týmem skoro na všech hrách, dokud nezačaly jeho problémy s vízem.