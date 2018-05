NI ocenil šance Severodvinsku v bitvě s novými americkými ponorkami

Komentátor The National Interest Kyle Mizokami porovnal ruskou ponorku K-560 Severodvinsk s novou americkou ponorkou typu Virginia Blok III, která se ještě nedostala do výzbroje amerického námořnictva.

Podle komentátora je téměř nemožné předpovědět výsledek hypotetické bitvy mezi dvěma loděmi, protože disponují nejmodernějšími technologiemi, které dokáží vyrovnat slabé stránky.

To znamená, že Severodvinsk může být pomalejší než soupeř, ale na rozdíl do americké lodě je schopný se ponořit do velkých hloubek. Dokáže se ponořit na hloubku 600 metrů, zatímco americká ponorka byla zkoušena „pouze" v hloubce 488 metrů.

© AP Photo / Christophe Ena

Ponorky jsou srovnatelné ve zbraních, i když na Severodvinsku jsou instalovány protiponorkové střely komplexu Club-K, díky nimž může rychle pronásledovat nepřítele torpédem, poznamenává novinář.

Současně nová ponorka typu Virginia má výkonnější sonarový systém a umí plout tišeji než ruská loď, dodává Mizokami. Ve prospěch Severodvinsku je jeho schopnost zasáhnout cíl pomocí hypersonických raket, ale vývojáři potřebují snížit hluk, aby loď mohla efektivně čelit americké ponorce.